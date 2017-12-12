 الداخلية: 217709 مخالفا تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الداخلية: 217709 مخالفا تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة

الداخلية: 217709 مخالفا تم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة
المناطق _ واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الجمعة 27 / 3 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –
أولاً : بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة ( 217709 ) مخالفين، منهم ( 118939 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و ( 69005 ) مخالفين لنظام العمل، و ( 29765 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 2433 ) شخصاً، ( 72 % ) منهم يمنيو الجنسية، و ( 27 % ) إثيوبيو الجنسية، و ( 1 % ) جنسيات أخرى، تم ترحيل ( 2101 ) منهم، كما تم ضبط ( 42 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 439 ) شخصاً.
رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم ايقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 87 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 59 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 28 ) سعودياً.
خامساً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 14900 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 12909 ) رجال، و ( 1991 ) امرأة.
سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 29473 ) مخالفاً، وإحالة ( 30287 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 32742 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 44144 ) مخالفاً.

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