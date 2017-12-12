 أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب “المقبل” ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 16 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب “المقبل” ببريدة

أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب “المقبل” ببريدة
المناطق _بريدة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ لأسرة شهيد الواجب النقيب عبدالحكيم بن صالح المقبل (رحمه الله) ، داعياً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وعبر أمير منطقة القصيم , أثناء زيارته لأسرة الشهيد اليوم بمنزلهم في مدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وقاضي الاستئناف الشيخ صالح العثمان , عن فخر وإعتزاز الجميع بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف أثناء دفاعه عن الدين والوطن بالحد الجنوبي , سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : “إن الشهيد النقيب عبدالحكيم المقبل استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً”, مؤكدا سموه أن المصاب مصاب الجميع ، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد ، نظير ما قدمه الشهيد من شجاعة وفداء ، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه ، مثنياً على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن ، مؤكداً أنهم يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه .

من جانبه قدم صالح المقبل (والد الشهيد) شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير المنطقة على مشاعرهم وتعازيهم ومواساتهم لهم ووقوفهم مع المواطنين كافة ، مؤكداً أن أبناء الوطن جميعاً جنوداً لهذا الوطن للدفاع عنه وحماية مقدساته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث به ، داعياً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه وأن يرحم من استشهد منهم .

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