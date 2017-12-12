أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب “المقبل” ببريدة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ لأسرة شهيد الواجب النقيب عبدالحكيم بن صالح المقبل (رحمه الله) ، داعياً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وعبر أمير منطقة القصيم , أثناء زيارته لأسرة الشهيد اليوم بمنزلهم في مدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وقاضي الاستئناف الشيخ صالح العثمان , عن فخر وإعتزاز الجميع بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف أثناء دفاعه عن الدين والوطن بالحد الجنوبي , سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : “إن الشهيد النقيب عبدالحكيم المقبل استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً”, مؤكدا سموه أن المصاب مصاب الجميع ، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد ، نظير ما قدمه الشهيد من شجاعة وفداء ، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه ، مثنياً على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن ، مؤكداً أنهم يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه .

من جانبه قدم صالح المقبل (والد الشهيد) شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير المنطقة على مشاعرهم وتعازيهم ومواساتهم لهم ووقوفهم مع المواطنين كافة ، مؤكداً أن أبناء الوطن جميعاً جنوداً لهذا الوطن للدفاع عنه وحماية مقدساته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث به ، داعياً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه وأن يرحم من استشهد منهم .