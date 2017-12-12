سمو أمير الباحة يقدم تعازيه في وفاة رجل الأعمال حمود الزهراني

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لأسرة معرف قرى رباع رجل الأعمال حمود بن احمد الزهراني

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى في اتصال هاتفي أجراه اليوم بابنه عادل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه عبر عادل بن حمود الزهراني وأشقاؤه عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته لهم ، مؤكدين بأن ذلك كان له أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم ، سائلين الله أن يحفظ سموه ولا يريه مكروه في عزيز لديه .