أبا الخيل : دعم المملكة العربية السعودية لقضايا الأمتين العربية والإسلامية لا يحتاج إلى برهان أو دليل

بحضور معالي الدكتور سليمان ابا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء وبحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الاستاذ باسم عبدالاله الاغا اقامة مساء اليوم جامعة الإمام ندوة بعنوان ” الدور التاريخي للمملكة في دعم القضية الفلسطينية” وبالتعاون مع ملتقى صحافيون في قاعة المؤتمرات .

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية قدمها عضو ملتقى صحافيون الاستاذ حمد مشخص ثم قدم معالي الدكتور سليمان ابا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلمة جاء فيها ” دعم المملكة العربية السعودية لقضايا الأمتين العربية والإسلامية لا يحتاج إلى برهان أو دليل، بل هو واضح مثل وضوح الشمس في رابعة النهار.. فعندما يأتي مزايد أو مرجف أو مريض في قلبه، وممن لهم أجندات أو أيديولوجيات، وينتمي إلى تحزبات ما أنزل الله بها من سلطان، وتدعمها بعض الدول المعادية، فذلك يتهافت ويتساقط على تلك الشواهد والحقائق والبراهين الساطعة التي بذلتها السعودية من أجل قضية فلسطين منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه –

ثم قدم سفير دولة فلسطين درع تذكاري لمدير الجامعة بهذه المناسبة كما قدمت الجامعة درع لسفير دولة فلسطين وقدم ملتقى صحافييون درع تذكراي بهذه المناسبة وتم تكريم الجهات الراعية للندوة .

وافتتح الكاتب حماد السهلي الجلسة حيث استهل السفير الاغا الحديث عن مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية حيث قال ” الملك سلمان على صلة حيوية بكل قضايا الامة الاسلامية وقد اشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالملك سلمان وقال نحن نطمئن للمملكة في حمايتنا وتوفير اساسيات بقائنا رغم التحديات التي نواجهها , والدور السعودي ودعم المملكة دائما له لمسة الشفاء ودائما اول من يلتزم بدعمة المالي وبالمواقف المملكة العربية السعودية , وموقفها المشرف تجاه موقف ترامب والولايات المتحدة الامريكية فمواقف المملكة هادئة وثابتة وبلا ضجيج مفتعل بل دائما نستمد قوة موقفنا من مواقف المملكة معنا , ولا احد يشكك بمواقف المملكة الا المغرضين والحاقدين والراغبين في تفريق موقف الامة تجاه قضيتهم الاولى قضية القدي وفلسطين التي ندرك انها في قلب قادة هذه البلاد الكريمة منذ موقف الملك عبدالعزيز مؤسس هذه البلاد ولغاية يومنا هذا بمواقف الملك سلمان بن عبدالعزيز فلا بنكر مواقف المملة الا جاحد مبغض , فقضية فلسطين قضية مركزية للمملكة ومواقفها لاتعد ولا تحصى وكلنا نسمع ونرى مواقف المعلمي في الامم المتحدة فهي مواقف شامخة ومشرفة وكذلك مواقف سعود الفيصل رحمة الله , فابناء فلسطين الاصيلين لا ينسون دماء الشهداء السعوديين على ثراء فلسطين ” .

وقال الدكتور طلال خالد الطريفي ” الدور التاريخي للمملكة تعرض لتشوية متعمد ولا يتوانى الصهاينة ابداً عن بث الاكاذيب ودس المعلومات المغلوطة لتشوية المواقف وتحريف الحقائق وهذا ديدنهم ” .