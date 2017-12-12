زوجة نزيل السجن مشكلات وحلول لقاء في تبوك

بالتعاون مع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك عقد لقاء دعيت له أسر نزلاء السجن بعنوان( زوجة نزيل السجن…مشكلات وحلول ) ، حيث أدارت اللقاء رئيسة لجنة القسم النسائي دينا الغريض وكان الهدف من اللقاء التطرق المباشر لجملة من المشكلات الإجتماعية والإقتصادية والصحية والنفسية التي قد تواجهها أسرة النزيل ومن ثم طرح سبل وطرق عدة لحلها والسعي المنطقي لتجاوزها.

الجدير بذكره أن هذا اللقاء يعد الثالث خلال عامين مع الأسر فيما يخص تهيئتها لما قد يقف بطريق متابعة معيشتها بعد فقد ركن أساسي بالأسرة الواحدة ولفترة من الوقت ،

وفي ختام اللقاء تم طرح العديد من الإستفسارات من بعض الحضور والرد عليها من قٍبل اللجنة بشكل واضح ومباشر يخدم السائلات ويدلهن ما أمكن لطرق عملية تخطي الوضع.

وقدمت رئيسة اللجنة ” الغريض” شكرها لعضوات اللجنة النسائية عناية القبلي وفريال البلوي ، وللموظفتين شيمة العطوي وفاطمة الشهري بشكل خاص على ما يقومان به من مهام اللجنة بقسمها النسائي .