 موظفي المؤسسة العامة للري يغرسون ألف شجرة بغابة جواثا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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موظفي المؤسسة العامة للري يغرسون ألف شجرة بغابة جواثا

موظفي المؤسسة العامة للري يغرسون ألف شجرة بغابة جواثا
المناطق _ منال الدوسري
قام سعادة مدير عام المؤسسة العامة للري بالإنابة المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود وعدد من منسوبي المؤسسة بقسم توزيع المياه يرافقهم أبنائهم ، بزراعة ١٠٠٠ شجرة  ضمن حملة تشجير #غابة_جواثا في منتزة الأحساء الوطني اليوم السبت الموافق ١٤٣٩/٣/٢٨ هـ في إسبوعها السابع لمبادرة زراعة 2 مليون شجرة في واحة الأحساء بحلول ٢٠٢٠ م  ضمن مبادرة الوزارة لزراعة ١٠ مليون شجرة  .
حيث تم الاطلاع على تمديد الخطوط الرئيسية وشبه الرئيسية لنقل المياه المعالجة لري الأشجار والتي تمتد بطول 70 كم ، وتم استزراع أشجار  مقاومة للملوحة وتتحمل الظروف البيئية المختلفة الملائمة للواحة مثل اشجار ( السدر – الكازورينا – النيم – اللوز الهندي )مما يساهم في زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة  .
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة دشنها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أثناء زيارة سموه الأحساء مؤخراً وهي تهدف إلى محاربة التصحر وزيادة الغطاء النباتي في الواحة الأحسائية.

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