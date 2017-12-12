 بهدف دمجهم مع المجتمع .. أيتام شقرا يشاركون في مشروع التشجير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بهدف دمجهم مع المجتمع .. أيتام شقرا يشاركون في مشروع التشجير

بهدف دمجهم مع المجتمع .. أيتام شقرا يشاركون في مشروع التشجير
المناطق _ الرياض

شارك 12 يتيماً من أبناء دار التربية الاجتماعية بمحافظة شقراء التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في المرحلة الاولية من مشروع تشجير المحافطة لعام 1439 هـ بزراعة 30000 شجرة للوصول إلى زراعة مليون شجرة في عدد من منتزهات المحافظة مثل منتزة الجرعاء بالقرائن، ومنتزه الرايغة البري.

وتهدف إدارة الدار من إشراك الأبناء في هذا المشروع إلى دمجهم في المجتمع وإشعارهم بمسؤولياتهم نحوه، وغرس عدد من القيم في نفوسهم كحب العمل التطوعي والجماعي، بالإضافة إلى تعويدهم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، وإكسابهم عن طريق الممارسة المزيد من المعلومات حول أهمية التشجير المتمثلة في زيادة نسبة الأكسجين وتلطيف المناخ وحماية القرى والمناطق الزراعية من الرياح الشديدة وكسر حدتها.

 وقد قدم مدير عام زراعة شقراء المهندس: دغيم  بن ضيف الله النومسي، شكره لإدارة الدار وابنائها على الحضور والمشاركة في هذا المشروع، وأكد على أهمية الدور الاجتماعي الذي تنميه مثل هذه المشاركات الاجتماعية في نفوس النشء، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

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