 إستقبال حافل لأفراد منتخب ذوي الإحتياجات الخاصة المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت 20 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إستقبال حافل لأفراد منتخب ذوي الإحتياجات الخاصة المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت 20

إستقبال حافل لأفراد منتخب ذوي الإحتياجات الخاصة المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت 20
المناطق _ محمد الغبيشي
قام نادي جدة لذوي الاحتياجات الخاصة ونادي مكة لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز معا لتأهيل شباب ذوي الاحتياجات وفريق احنا نقدر التطوعي باستقبال بعثة المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة الذين شاركو في بطولة آسيا التي أقيمت بدبي  وقد حقق المنتخب عدد 10 ميداليات ذهبية وعدد 4 فضية واثنين برونزية.
قائمة اسماء ابطال المنتخب الشاب في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت ٢٠ سنة وهم :

١- علي النخلي لاعب نادي مكة اعاقة شلل دماغي T37 العاب قوى
حصل على ثلاث ميداليات ذهبية

٢- احمد الفهمي لاعب نادي مكة اعاقة بصرية T12 العاب القوى
حصل على ميدالية فضية وميدالية برونزية

٣- عبدالله الزويهري لاعب نادي مكة اعاقة حركيّة F51 العاب قوى
حصل على ميدالية ذهبية

٤ – سلطان الزهراني لاعب نادي تبوك اعاقة حركيّة F46 العاب قوى
حصل على ميدالية ذهبية وكذلك ميدالية فضية

٥- خالد الزهراني لاعب نادي الطائف اعاقة شلل دماغي F32 العاب قوى
حصل على ميداليتان ذهبية

٦- احمد عداوي لاعب نادي جازان اعاقة شلل دماغي T35 العاب قوى
حصل على ميداليتان ذهبية

٧- حسام محنشي لاعب نادي جدة اعاقة شلل دماغي حصل على الميدالية الذهبية في لعبة السباحة

٨- عبدالعزيز الجدعاني لاعب نادي جدة اعاقة حركيّة
حصل على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال

٩ طارق بالغيث لاعب نادي جدة اعاقة حركيّة
حصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال

١٠ – عبادة هوساوي لاعب نادي جدة اعاقة حركيّة
حصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال
وكان في تدريب اللاعبين فريق من المدربين الوطنيين الرائعين هم :
على اليامي،، مصلح العتيبي،، على حارثي،، سعيد الشهراني عماد حامضي فتحي صدقة،،
الإداريين :
ناصر القحطاني
بندر المغيصيب
عبدالرحمن الوادي.

وقد كان الإستقبال مصاحب لفرقة شعبية بمطار جدة ونشكر في هذه المناسبة التسهيلات التي تم تقديمها من قبل مطار الملك عبدالعزيز وهيئة الطيران المدني الذين قدموا كل التسهيلات لفخرهم الكبير بهذا الإنجاز.

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