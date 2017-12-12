 دراسة تحذر: ضعف الانتصاب مؤشر لسكتة قلبية قادمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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دراسة تحذر: ضعف الانتصاب مؤشر لسكتة قلبية قادمة

دراسة تحذر: ضعف الانتصاب مؤشر لسكتة قلبية قادمة
المناطق - وكالات

أمراض القلب “القاتل الصامت” لا تزال السبب الرئيسى للوفاة فى جميع أنحاء العالم على الرغم من جهود الوقاية والعلاج، والكشف المبكر عن المرض يمكن أن يمنع النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ويمكن الوقاية من المرض عن طريق الإقلاع عن التدخين، والأدوية مثل الستاتين، ومراقبة ضغط الدم، والتحكم فى الوزن، وممارسة الرياضة، وتحسين النظام الغذائى.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة نشرت فى “ميديكال اكسبريس” عن عامل خطر جديد لأمراض القلب والأوعية الدموية الذى نادرًا ما يلقى أى اهتمام، وهو ضعف انتصاب العضو الذكرى.

وأوضح الباحثون أن عوامل ضعف الانتصاب تشمل الشيخوخة، والتدخين، والسمنة، ومرض السكرى، من بين أمور أخرى.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الدكتور تشوكويميكا أوسوندو من جامعة جنوب فلوريدا، والدكتور “برايان فو” من جامعة فلوريدا الدولية، والدكتور “إهيمين أنيني” من مركز ماونت سيناى الطبى الأمريكى، بالكشف عن ارتباط ضعف الانتصاب بأمراض القلب الكامنة، عن طريق تحليل بيانات أكثر من 28 دراسة.

ووجد الباحثون أن ضعف الانتصاب يمكن أن تكون أداة بسيطة للكشف عن خطر حدوث السكتة القلبية، لافتين إلى أن ضعف الانتصاب يرتبط مع ضعف وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

وبالإضافة إلى ذلك قال الباحثون أن ضعف الانتصاب كان مرتبطا مع زيادة مبكرة من تصلب الشرايين. وأضاف الباحثون أن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون فرصة لتكثيف استراتيجيات الوقاية من المخاطر القلبية الوعائية والسكتات الدماغية.

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