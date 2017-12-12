 شاهد فيديو “صاعق”.. “من له عمر لا تقتله شدة” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد فيديو “صاعق”.. “من له عمر لا تقتله شدة” ! أكثر من 1100 قتيل حوثي على الجبهات المشتعلة دراسة تحذر: ضعف الانتصاب مؤشر لسكتة قلبية قادمة إستقبال حافل لأفراد منتخب ذوي الإحتياجات الخاصة المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية للشباب تحت 20 بهدف دمجهم مع المجتمع .. أيتام شقرا يشاركون في مشروع التشجير موظفي المؤسسة العامة للري يغرسون ألف شجرة بغابة جواثا إصابة 5 أشخاص في حادث مروع على طريق منتزه الخرارة بالمزاحمية زوجة نزيل السجن مشكلات وحلول لقاء في تبوك الدكتورة نورة الرشود تحصل على درجة الأستاذية والأنظمة بجامعة أم القرى أبا الخيل : دعم المملكة العربية السعودية لقضايا الأمتين العربية والإسلامية لا يحتاج إلى برهان أو دليل واشنطن: حائط البراق جزء من إسرائيل.. وفلسطين: مواقف أمريكا مستفزة ومرفوضة الداخلية: التقدم ببلاغات غير حقيقية عبر تطبيق “كلنا أمن”يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية

شاهد فيديو “صاعق”.. “من له عمر لا تقتله شدة” !

المناطق - وكالات

يبدو أن القول المأثور: “من له عمر لا تقتله شدة”، طُبِّق حرفياً هذه المرة على طفل ظهر في فيديو أقل ما يقال عنه إنه صادم، بحسب ما أوردت صحيفة “الديلي ميل”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعية خلال اليومين الماضيين مقطعاً التقطته إحدى الكاميرات المعلقة في الشارع في إحدى المناطق الصينية أمام مدرسة ناندان الابتدائية، لباص يرجع إلى الوراء دون أن ينتبه لوقوف أحد الطلاب.

وفي لحظة يخيل إليك أن الطفل قضى لا محال، إذ دهسه الباص دهساً، وصعد بعجلته الضخمة فوق جسده، يتجمع عدد من الناس ويسحبونه من تحت الحافلة، ليتبين أنه الطالب “المحظوظ” سليماً ولا إصابات خطيرة تهدد حياته.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>