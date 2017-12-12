أكثر من 1100 قتيل حوثي على الجبهات المشتعلة

كشفت مصادر يمنية، السبت، أن حصيلة قتلى ميليشيات الحوثي في المواجهات مع الجيش الوطني، المدعوم من التحالف العربي، على جبهات عدة بلغت أكثر من 1100 قتيل وعشرات الأسرى.

وقال المصادر وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” إن قتلى المليشيات الإيرانية سقطوا “خلال السبعة أيام الماضية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفي جبهات المواجهة مع الجيش الوطني”.

وأوضح أن عدد قتلى الحوثيين “بلغ ١١٧٥ قتيل على جبهة ميدي وحرض وجبهة تعز وجبهة صرواح وجبهة الجوف وجبهة نهم وبيحان وصعدة “، مشيرا أيضا إلى أسر العشرات من الميليشيات.