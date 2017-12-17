 وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية بجدة
المناطق - الرياض

أعلن البنك الإسلامي للتنمية -عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مساعد خط المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، ويفضل درجة الماجستير.

محلل إدارة الائتمان: درجة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، والمالية، والأعمال التجارية، والاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة.

مساعد إدارة المحفظة والمتابعة: درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من هنا.

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