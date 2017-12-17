مخالفة مرورية غير متوقعة تحت مسمى “القيادة بسرعة أقل عن المحددة” !!

ذكرت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم التشهير بالمخالفين لأنظمتها، مشيرة إلى أن هناك مخالفة بحق من يقود المركبة بسرعة أقل بشكل واضح عن السرعة المحددة تحت مسمى “التباطؤ” على نحو يعرقل الحركة.

وكشفت الإدارة عن وجود شراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب، والعمل جارٍ على زيادة عدد الكاميرات لمزيد من الضبط المروري، مضيفة: “توجد مخالفات جديدة، سيتم ضبطها بالكاميرات، كحزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة”.

جاء ذلك في معرض ردها على الاستفسارات المتعلقة بقيادة المرأة، والأنظمة المرورية الجديدة.

وتفصيلاً، قالت إدارة المرور في ردها على تساؤل: “هل سيتم التشهير بالمخالفين؟”: “نعم، سوف يتم إدراج التشهير بالمخالف في نظام المرور”.

وأضافت: “هناك مخالفة مرورية منصوص عليها في الفقرة رقم (7) من الجدول رقم (4) بغرامة مالية، لا تقل عن مئة ريال، ولا تزيد على مئة وخمسين ريالاً تحت مسمى (التباطؤ) على نحو يعرقل الحركة”.