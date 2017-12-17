الدوري الإنجليزي.. فوز لتشيلسي وأرسنال

تغلب تشيلسي على ضيفه ساوثمبتون 1-صفر، وحذا حذوه أرسنال بفوزه على نيوكاسل بالنتيجة ذاتها، في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، حقق تشيلسي فوزه الثاني على التوالي رافعا رصيده إلى 38 نقطة، متساويا مع مانشستر يونايتد في المركز الثاني، ليقلص الفارق مؤقتا عن مانشستر سيتي المتصدر إلى 11 نقطة.

واستهل مدرب تشيلسي الإيطالي، أنطونيو كونتي، المباراة للمرة الثانية في غياب مهاجمه الإسباني الفارو موراتا، بسبب تراكم المباريات وإصابة طفيفة في ظهره.

وعلى الرغم من فرض تشيلسي لسيطرة شبه كاملة على مجريات الشوط الأول، فإنه انتظر حتى الوقت بدل الضائع منه ليفتتح التسجيل عن طريق ركلة حرة مباشرة نفذها الإسباني ماركوس ألونسو بيسراه داخل مرمى الحارس فريزر فورستر.

وسنحت عدة فرص لتشيلسي في إضافة الهدف الثاني، وتحديدا عن طريق سيسك فابريغاس من دون أن ينجح في ذلك، في الوقت الذي اعتمد ساوثمبتون على الهجمات المرتدة لكن من دون جدوى.

وعلى ملعب الإمارات في شمال لندن، استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بعد سلسلة من 3 مباريات (خسر واحدة وتعادل في اثنتين) ليتغلب على ضيفه نيوكاسل بهدف وحيد سجله صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة (23).

وخرج كريستال بالاس من دائرة الخطر بفوزه اللافت على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة. وافتتح المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي التسجيل للفريق اللندني من كرة رأسية في الدقيقة 19، لينهي صوما عن التهديف استمر 14 مباراة.

ثم أضاف الجناح العاجي ويلفريد زاها الهدف الثاني بعد تمريرة من بنتيكي نفسه، قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وزادت الأمور سوءا أمام ليستر سيتي في تعديل النتيجة لدى طرد لاعبه النيجيري أونييني نديدي في الدقيقة 61، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

واستغل كريستال بالاس النقص العددي في صفوفه ليضيف بديل بنتيكي، المالي باكاري ساكو الهدف الثالث إثر هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع.

وسقط واتفورد سقوطا كبيرا على ملعبه أمام هادرسفيلد 1-4 في مباراة أكملها كل فريق بعشرة لاعبين، إثر طرد مهاجم الأول تروي ديني (33) ولاعب الثاني جوناثان هوغ (61).

وسجل الكونغولي الديمقراطي إلياس كاشونغا (6) والأسترالي أرون موي (23 89 من ركلة جزاء) والبلجيكي لوران دوبواتر (50) أهداف الفائز، وعبداللاي دوكوريه (68) هدف الخاسر. وتعادل برايتون مع بيرنلي سلبا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.