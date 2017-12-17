منظمات الإغاثة تجلي موظفيها من صنعاء.. والسبب “إجرام الحوثي”

كشفت مصادر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أن منظمات إغاثية قامت بإجلاء موظفيها من العاصمة صنعاء، بسبب “سلوك وأعمال ميليشيات الحوثي الإجرامية”.

وقالت مصادر التحالف إن مليشيات الحوثي الإيرانية تخترق القانون الدولي الإنسان بعدم ضمان حماية موظفي الإغاثة، ما دفع المنظمات إلى إجلاء موظفيها.

وناشد التحالف المنظمات الإغاثية عدم مغادرة صنعاء، مشددا على أنه يجب على المليشيات الإيرانية “الإجرامية” توفير الحماية لها، بحسب القانون الدولي الإنساني.

ومنذ احتلالها من قبل الحوثيين في سبتمبر 2014، تشهد العاصمة اليمينة مزيدا من الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة، لتصل إلى الذروة بعد إعلان حزب المؤتمر الشعبي العام الانتفاضة على عملاء إيران.

وقتلت ميليشيات الحوثي رئيس الحزب الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، مطلع الشهر الجاري، قبل أن تشن حملة تصفية واضطهاد في العاصمة.