 “الشرعية” تواصل تقدمها بصنعاء.. مواقع استراتيجية جديدة بقبضتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“الشرعية” تواصل تقدمها بصنعاء.. مواقع استراتيجية جديدة بقبضتها

“الشرعية” تواصل تقدمها بصنعاء.. مواقع استراتيجية جديدة بقبضتها
المناطق - وكالات

حررت قوات الجيش اليمني، السبت، مواقع جديدة في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف ضد مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر ميداني “أن معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم وحررت مواقع استراتيجية”.

وأفاد المصدر “أن قوات الجيش سيطرت على “التباب السود” الواقعة بين سد ضبوعة ومنطقة الرمادة في السلسلة الجبلية الوعرة في نهم”.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، لكن الموقع لم يورد إحصائية محددة.

 

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