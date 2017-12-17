 بعد 16 يوما.. “الإسكان” تبدأ توزيع 350 ألف منتج للمواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد 16 يوما.. “الإسكان” تبدأ توزيع 350 ألف منتج للمواطنين

تستعد وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن طرح 350 ألف منتج سكني ضمن المرحلة الثانية من حملة “سكني” المزمع انطلاق توزيعها في كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقال مصادر وفقا لـ “الاقتصادية”، فقد تشمل المنتجات (التمويل، والبيع على الخريطة، وأراضي، وفللا جاهزة)، لافتة إلى أن عدد الوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمشاريع الوزارة تبلغ نحو خمسة آلاف وحدة من إجمالي المنتجات السكنية، فيما يستحوذ برنامج البيع على الخريطة على النسبة الأكبر.

وتوقعت المصادر، أن يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم في صندوق التنمية العقارية نحو 85 ألفا خلال حملة “سكني” الثانية.

وعلى هامش إعلان وزارة الإسكان والصندوق العقاري عن تفاصيل الدفعة الـ 11 والأخيرة من برنامج “سكني” لعام 2017 في الرياض أمس، قال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان، إنه بنهاية الربع الأول من 2018 سيتم اكتمال طرح نحو 110 آلاف وحدة سكنية التي طرحتها الوزارة خلال العام الجاري، إضافة إلى تحديد نسبة الحجوزات فيها بشكل دقيق.

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