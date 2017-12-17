هيئة السياحة تطرح أول مشروع في مدينة عكاظ خلال شهرين

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن طرح أول مشروع من مشاريع مدينة عكاظ بمدينة الطائف خلال شهرين، والتي تعد إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020 وأحد المشاريع الرئيسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، والتي تهدف إلى تحويل سوق عكاظ إلى وجهة سياحية ثقافية متكاملة على مدار العام.

وأكد عبدالله السواط المدير التنفيذي لسوق عكاظ، أن سوق عكاظ شهد تطور كبير في الدورة الـ11 أسس لها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، معتبراً النسخة الماضية نقلة نوعية كبيرة واطلاقة حقيقة للمهرجان مع الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعلى رأسها سمو رئيس الهيئة في الإشراف على سوق عكاظ، لا سيما مع تضاعف عدد الزوار مقارنة بالدورة العاشرة، وشدد على أن الهيئة لا تعمل بمفردها بل تعمل وفق شراكات حقيقية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وقال، خلال ورشة عمل بعنوان “ألوان عكاظ” نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الخميس بمشاركة مجموعة كبيرة من المصورين ومنظمي الرحلات السياحية من بعض مناطق المملكة ضمن فعاليات ملتقى ألوان السعودية الذي يختتم أعماله السبت في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات: “سوق عكاظ تجاوز حدود المملكة، فهناك عدد كبير من الفائزين بمسابقاته من العالم العربي والإسلامي، كما أن الدورة الـ 12 ستشهد إقامة بعض المسابقات بصبغة دولية، وندرس تنظيم مسابقة باسم شاعر عكاظ على غرار شاعر المليون، ونحرص على أن تكون جوائز مسابقات عكاظ لها هوية خاصة بها في التصوير والأفلام”.

وأضاف سواط: “هناك مسابقة ألوان عكاظ للتصوير الضوئي إضافة إلى مسابقة جديدة سيتم الإعلان عنها، وسيتم زيادة عدد الفعاليات وتطويرها، مع الخروج ببعض الفعاليات عن مقر السوق ونفكر في إقامة فعاليات خارج مدينة الطائف، حيث استحدثنا في الدورة الماضية بعض الفعاليات في جامعة الطائف وجمعية الثقافة والفنون وبعض المواقع السياحية. وقد عقدنا هذا العام 7 ورش وخرجنا بـ 300 مقتر تم تنفيذ أغلبها في الدورة الماضية، وسيتكرر الأمر في 2018. وأعتقد أن مشروع مدينة عكاظ سيمنح متعة إضافية لسوق عكاظ وزواره”.

ومن جهته قال عبدالرؤوف صديقي مدير البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: “سوق عكاظ يعد من أهم الفعاليات التي تجذب السياح والزوار في مدينة الطائف، وقد تم في الدورة السابقة تنظيم عدد كبير من الرحلات السياحية للسوق من جميع مناطق المملكة ودول الخليج وأيضاً تم تنفيذ العديد من الرحلات من خلال برنامج عيش السعودية وكذلك برنامج لا تترك أثر التوعوي البيئي، وكذلك تم تنظيم العديد من الرحلات للمصورين ضمن ألوان عكاظ وسوف تستمر العام المقبل، والذي سيتضمن فعاليات للنساء والأطفال، ومصر ستكون ضيف الشر كما أعلن سمو رئيس الهيئة مؤخراً”.

أما ماجد الحيزان مدير إدارة الفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فأوضح أن سوق عكاظ حظي برعاية واهتمام الدولة السعودية منذ سنوات طويلة وصولاً للرعاية الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز للدورة السابقة الـ 11 للمهرجان، مبيناً أن النسخة الماضية والتي شهدت إشراف الهيئة عليها تم تطوير فعالياتها بإدخال فعاليات متجددة من منطلق الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة لسوق عكاظ كقيمة تاريخية ومناسبة وطنية مهمة تعزز الصورة الحضارية للمملكة. وتابع: “وصل عدد زوار سوق عكاظ في 2017 إلى 824 ألف زائر، بمشاركة 8500 عامل، 81 رحلة سياحية، وأقيمت 100 فعالية متنوعة ومنها الحرف والمبارزة والمزادات والشعر والراوي والمسرحيات ومدارس الخيل ومعرض الضوء والفنون التشكيلية والخط العربي وألوان عكاظ”.

وتوقع الحيزان أن الدورة المقبلة من سوق عكاظ، والتي ستقام في شهر شوال القادم وتستهدف حضور جميع الفئات على مدار 17 يوماً، سيزورها أكثر من مليون زائر، موضحاً أن الفعاليات سيتم تجديدها لتصبح أكثر تفاعلية مع الجمهور مع زيادة الفعاليات المسرحية والبرامج الثقافية والفنية في المهرجان، وذكر أن الباب مفتوح أمام منظمي الفعاليات للمشاركة حتى 15 يناير المقبل.