الألاف من زوار ملتقى ألوان يتفاعلون مع مبادرة “هاذي السعودية”

تفاعل الآلاف من زوار ملتقى ألوان السعودية 2017 مع مبادرة (هاذي السعودية) التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية في جناحها المميز بالملتقى، حيث تضمنت المبادرة تصوير الزائرين مع أشخاص يرتدون أزياء تراثية ومشاركة هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال “وسم” يحمل اسم المبادرة، بمشاركة نخبة من المصورين السعوديين.

ومن جانبه، صرح مشعل المالكي مسؤول جناح شركة الاتصالات السعودية بملتقى ألوان، أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الشباب السعوديالمهتمين بمجالاتالتصويرالفوتوغرافيوالتصويرالسنيمائيللإبرازالسياحةالسعودية،وتشجيعالمحترفينوالهواةالمبدعينمنالمصورينلإبرازماتتمتعبهالسعوديةمنمواقعسياحيةوتراثيةوآثاروبيئةطبيعيةمتنوعةوتقدمحضاريلدعمالسياحةالداخلية.

وأضاف المالكي أن المبادرة تعرف بالأماكن السياحية والتراثية الجاذبة لزوار المملكة العربية السعودية من خلال عدد من المصورين السعوديين المحترفين، فضلا عن أنالجناحيقيمعدد من المسابقاتوالسحوباتعلىهداياقيمةبشكليومي لتحفيز الزائرين على المشاركة والتفاعل مع المبادرة.

وأشار المالكي إلى أن الجناح يتضمنتجربةالانعكاسالضوئيفيالتصويرباستخدامالمرايا، حيث يستطيع الزوارأنيعيشواتجربةالتصويربأنفسهم واستلام الصور بشكل فوري، ولفت إلى أن شركة الاتصالات السعودية شاركت للمرة الثالثة في ملتقى ألوان السعودية نظرًا لأهميته في التعريف بالمقومات السياحية والطبيعية والحضارية للمملكة.