عدسات مصوري ملتقى “ألوان” تحلق في سماء المملكة بزوايا احترافية مبهرة

استطاع زوار ملتقى “ألوان السعودية ” بنسخته السادسة، أن يشاهدوا أرض المملكة العربية السعودية بزوايا مختلفة وبعمل احترافي، من خلال صور تم التقاطها عبر عدسات المصورين المحترفين الفائزين بمسابقة ألوان السعودية بفئة “السعودية من السماء” اللذين حلقوا بعدساتهم لتلتقط صورا من السماء ابهرت الحضور من زوار ومهتمين.

ومن بين تلك الصور، صورة «شاطئ الشعيبة» للمصور محمد عابد الثقفي، الذي تحدث عن كيفية التقاطه لهذه الصورةقائلا: “علمت بمحور مسابقة ألوان السعودية 2017 الجديد (من السماء) فتبادر إلى ذهني التقاط صورة مميزة بزاوية فريدة لشاطئ الشعيبة (جنوب جدة) حيث لدي علم بوجود سفينة غارقة بتلك المنطقة وجمالية الشواطئ والشعاب المرجانية فيها، فتسارع بي الوقت واقترب موعد نهاية استقبال المشاركات بالمسابقة ولم تتسنى لي الظروف للذهاب رغم عدة محاولات، في الأسبوع الأخير وقبل الموعد قمت باستئجار سيارة دفع رباعي والذهاب للمنطقة بزمالة أحد الأصدقاء بساعات الفجر الأولى لالتقاط الصورة خلال الساعة الذهبية قدر الإمكان، ولله الحمد وتوفيقه تكللت الجهود بنجاح وتم التقاط هذه الصورة ممثلة إحدى شواطئ المملكة الرائعة”.

أما المصور حسام العبداللطيف صاحب صورة «قافلة الجمال» والفائز بالمركز (الثاني) في مسابقة السعودية من السماء، فيشرح كيف استطاع التقاط هذه الصورة بعد امتلاكه للأداة المناسبة التي حققت له أمنيته بالتقاط صور من سماء المملكة ليبرز جمالها وروعتها التي سعى دائما لإبرازها فيقول ” تزخر رمال الثويرات التي تقع وسط الجزيرة العربية بتشكيلات جميلة من الكثبان الرملية النقية من الغبار، وتزداد جمال عندما تطأهاأخفاف الإبل وترسم فيها لوحة فنية بظلالها الجميلة، كنت أتأملها منذ فترة بعيدة، ولكن لم تكن لدي الأداة التي تساعدني على التقاطها بزاوية علوية، الزاوية التي تسلب الألباب، وبحمد الله تم اقتناء الأداة التي تساعدني في التقاط الصورة من الأعلى، وبعد أن تم أخذ الأذن من صاحب الإبل بدأت أتبع الإبل وهي تمر ببعض الكثبان التي تشكل لوحة فنية جميلة مع ظلال الشمس، والتقطت بعض الصور الفريدة لها والتي ساعدتني للفوز بأحد جوائز المسابقة”.

ويشرح المصور سعود الرشيد، الصعوبات التي واجهته في التقاط صورة «خطوط الرعاة» بسبب وعورة جبال عسير وشدة الرياح التي تؤثر بشدة على استقرار أداة التقاط الصورة والتي استطاع ان يتغلب عليها بمهارة عن طريق خبرته في ضبط اعدادات التصوير بما يتناسب مع تلك المتغيرات الجوية فيقول “فوق جبال عسير الشامخة كنت في أحد مهام التصوير فوق أحد السهول الجبلية بالقرب من خميس مشيط والمعروفة بكثرة الرعي والرعاة والماشية شاهدت هذا المنظر ولمحت فيه تلك الخطوط التي توحي بأنها خطوط للرعي والرعاة فشدني المنظر بقوة وقمت بتوثيقة رغم صعوبة ذلك لأن المروحية سريعة وتهتز بقوة لأننا فوق منطقة جبلية لكني وفقت بسرعة ضبط الإعدادات الصحيحة والتقاط الصورة”.

وتعتبر فئة «السعودية من السماء» إحدى الفئات المستحدثة لمسابقة ألوان السعودية وهي مسابقة مخصصة للمواطنين السعوديين فقط، وتشمل الصور الملتقطة للسعودية من الجو بمختلف الوسائل سواء أكانت بالطائرة، أو الهليكوبتر أومن أماكن مرتفعة جدًا، أو بالطيران الشراعي.