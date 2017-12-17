 أكثر من 30 ألف زائر لملتقى ألوان السعودية 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مبادرة تراثنا رؤية 2030 تنفذ زيارة لمتحف العضيب بالرياض أكثر من 30 ألف زائر لملتقى ألوان السعودية 2017 ملتقى ألوان يناقش سبل تطوير المحتوى الإبداعي في الأفلام القصيرة بدول الخليج الألاف من زوار ملتقى ألوان يتفاعلون مع مبادرة “هاذي السعودية” هيئة السياحة تطرح أول مشروع في مدينة عكاظ خلال شهرين ملتقى ألوان السعودية يناقش قصة وتاريخ الأغوات في الحرم النبوي الشريف عدسات مصوري ملتقى “ألوان” تحلق في سماء المملكة بزوايا احترافية مبهرة بعد 16 يوما.. “الإسكان” تبدأ توزيع 350 ألف منتج للمواطنين “الشرعية” تواصل تقدمها بصنعاء.. مواقع استراتيجية جديدة بقبضتها قطر.. انفقت المليارات لشراء طائرات عسكرية ثم اصطدمت بنقص الكفاءات البشرية ! منظمات الإغاثة تجلي موظفيها من صنعاء.. والسبب “إجرام الحوثي” “طفل فلسطيني مقابل كتيبة إسرائيلية” .. بطل الصورة يكشف تفاصيلها

أكثر من 30 ألف زائر لملتقى ألوان السعودية 2017

أكثر من 30 ألف زائر لملتقى ألوان السعودية 2017
المناطق - الرياض

شهد ملتقى ألوان السعودية 2017 في نسخته السادسة الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيفي معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حضورا جماهيريا كبيرًا على مدى خمسة أيام، إذ تجاوز عدد الزوار أكثر من 30 ألف زائر خلال فترة انعقاد الدورة.
وحظي الملتقى الذي يعد الحدث الأول للتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام في المملكة بحضور مكثف واهتمام إعلامي كبير على مستوى الإعلاميين والفنانين والكتاب والمشاهير وخبراء التصوير الفوتوغرافي والمرئي والمخرجين والمهتمين بصناعة التصوير والأفلام في المملكة.
وأقيمت أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل خلال الدورة السادسة بحضور نخبة من أبرز الخبراء والمختصين في مجال صناعة الصور الفوتوغرافية والأفلام والإخراج الفني على المستوى المحلي والدولي، إذ تضمنت الجلسات مشاركة متميزة لأكاديمية نيويورك للأفلام والتي قدمت عدداً من الدورات التدريبية المكثّفة في مجال التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الأفلام خلال فعاليات الملتقى، بالتعاون مع هيئة السياحة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>