أكثر من 30 ألف زائر لملتقى ألوان السعودية 2017

شهد ملتقى ألوان السعودية 2017 في نسخته السادسة الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيفي معرض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حضورا جماهيريا كبيرًا على مدى خمسة أيام، إذ تجاوز عدد الزوار أكثر من 30 ألف زائر خلال فترة انعقاد الدورة.

وحظي الملتقى الذي يعد الحدث الأول للتصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام في المملكة بحضور مكثف واهتمام إعلامي كبير على مستوى الإعلاميين والفنانين والكتاب والمشاهير وخبراء التصوير الفوتوغرافي والمرئي والمخرجين والمهتمين بصناعة التصوير والأفلام في المملكة.

وأقيمت أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل خلال الدورة السادسة بحضور نخبة من أبرز الخبراء والمختصين في مجال صناعة الصور الفوتوغرافية والأفلام والإخراج الفني على المستوى المحلي والدولي، إذ تضمنت الجلسات مشاركة متميزة لأكاديمية نيويورك للأفلام والتي قدمت عدداً من الدورات التدريبية المكثّفة في مجال التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الأفلام خلال فعاليات الملتقى، بالتعاون مع هيئة السياحة.