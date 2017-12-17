 مبادرة تراثنا رؤية 2030 تنفذ زيارة لمتحف العضيب بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مبادرة تراثنا رؤية 2030 تنفذ زيارة لمتحف العضيب بالرياض

مبادرة تراثنا رؤية 2030 تنفذ زيارة لمتحف العضيب بالرياض
المناطق _ الرياض_ مشعل العنزي

نفذت مبادرة ترثنا رؤية 2030 زيارة صباح اليوم السبت لمتحف العضيب بقيادة عرابة التراث الاستاذة نوره الرشيد في مدينة الرياض وبحضور سمو الامير محمد بن سعود ال سعود وسمو الأميرة رغد بنت عبدالله ال سعود ولفيف من الفنانين والمثقفين والاعلاميين ومنهم الفنان محمد المنصور والفنان عبدالعزيز المبدل والفنان خالد عبدالرحيم والفنان خالد منقاح وعدد من منسوبي جهات حكومية مثل هيئة السياحة والتراث الوطني وعدد من منظمي الرحلات التراثية واصحاب المتاحف الخاصة .

تأتي الزيارة ضمن خطة العمل في مباردة تراثنا رؤية 2030 والتي تستهدف زيادة الوعي والمعرفة حول المتاحف الخاصة ومواقع التراث ورفع مستوى ثقافة زيارة المتاحف لدى عدد من الفئات في المجتمع لتحفيز الثقافة التراثية لخدمة الموروث الثقافي السعودي وتعزيز حضوره في الانشطة والفعاليات المجتمعية ضمن المبادرات التطوعية .

وقالت نورة الرشيد للمناطق عن هذه الزيارة ” بحمد الله تحقق هذه الزيارات صدى كبير في المجتمع وكثير من الاصداء الايجابية تصلنا عنها فهناك الكثيرين لا يعرفون عن المتاحف المنتشرة في المملكة شيء ولا المواقع التراثية المهمة فهذه الزيارات تعيد لهذه المواقع رونقها وتعزز اهتمام المجتمع بها وهذا هو في صميم اهداف هذه المبادرة لجعل التراث جزء اساسي من انشطة المجتمع التي يستطيع ان يضيفها لجدول اعمال خصوصا في الاجازات الاسبوعية “.

وقد ساهم فريق مجتمع واحد التطوعي بتنظيم هذه الزيارة ودعمها بالمتطوعين.

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