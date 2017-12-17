 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في المنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في المنطقة الشرقية

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في المنطقة الشرقية
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الاوسط والجنوبي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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