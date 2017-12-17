 أكثر من نصف البريطانيين يريدون البقاء في أوروبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أكثر من نصف البريطانيين يريدون البقاء في أوروبا

أكثر من نصف البريطانيين يريدون البقاء في أوروبا
المناطق_وكالات

كشف استطلاع أن 51 في المئة من البريطانيين يريدون الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما يريد 41 في المئة مغادرة التكتل، وذلك عكس نتيجة استفتاء العام الماضي.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة (بي.إم.جي) لصالح صحيفة ” الإندبندنت”، وشمل 1400 شخص ونشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، السبت.

ويأتي الاستطلاع فيما تنتقل بريطانيا للمرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الخروج من #الاتحاد_الأوروبي. وستركز هذه المرحلة على التجارة.

وقالت “الإندبندنت” إن تقدم #معسكر_البقاء على #معسكر_الانسحاب هو الأكبر في أي استطلاع منذ استفتاء يونيو/ حزيران 2016.

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