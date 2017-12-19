معالي مدير جامعة شقراء يرعى الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية

رعى معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء 1/4/1439هـ الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية والمقام على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء من تنظيم عمادة شؤون الطلاب على مستوى طلاب وطالبات الجامعة في جميع الكليات التابعة لها. والتي توج بجوائزها 25 طالب وطالبة بمكافئات مالية تتجاوز 90 ألف ريال. فيما شهد الحفل حضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد اليحيى ومساعد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور سعد بن أحمد الزهراني وعميد شؤون الطلاب الدكتور نادر بن بهار العتيبي وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالجامعة.

وأستهل الحفل بكلمة لمعالي مدير الجامعة بهذه المناسبة قال فيها : إن مما اختصت به دولتكم وهذه الأمة إقبالها على تعلم كتاب الله وتعليمه، وحرصها على حِفظه وتحفيظه، فيتلقى الناشئ من أبنائها أول ما يتلقى كلام ربه – عز وجل – ويدخل إلى صدره نور آياته المباركات. وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله على الاهتمام بكتاب الله القرآن الكريم ، ورسخ لذلك مسابقات القرآن الكريم السنوية والدورية التي كان يرعاها ويتشرف في حضورها ، وهذا نهج اتبعته دولتكم حفظها الله من كل مكروه – أتبعته – منذ تأسيسها حيث قامت على الكتاب والسنة ودعم هذا الدين ، كما أن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله يعمل على نفس النهج والتوجه من الاهتمام والرعاية بأن يكون تعلم وحفظ القرآن الكريم على أعلى مراتب الرعاية والأولويات ، وأن يكون حاضرا في المسابقات المحلية والدولية.

وتابع معالي الدكتور عوض : في هذا اليوم المبارك تتوج جامعة شقراء ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة خمسةً وعشرونَ طالبًا وطالبة من مختلف كليات ومحافظات الجامعة، فوزهم بمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك بفضل الجهود المباركة التي ساهمت في تشجيع هؤلاء الحفظة والحافظات، للمشاركة في هذه المسابقة. وقد حظيت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة بالإشراف على هذه المسابقة المحفزة على الجدّ والمثابرة والصبر في حفظ كتاب الله، وتجويده، وتفسيره، مما يؤدي بأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات إلى الرقي في الأخلاق والسلوك، والسمو، ونشر الفضيلة، والقيم الرفيعة، وللترقي في درج الجنان قال صلى الله عليه وسلم : (يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها).

كما شارك رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدكتور حمود بن محسن الدعجاني بكلمة قال فيها : بحمد من الله ومنه أن سخر لهذه البلاد ولاة أمر يعتنون بكتابه الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى حتى أصبحت هناك مسابقات تعنى بحفظة كتاب الله والسنة النبوية وما هذه المسابقة إلى أحد هذه المنابر التي تبنتها جامعة شقراء وحظيت بدعم واهتمام من قبل مديرها معالي الدكتور عوض الأسمري ويقابل ذلك منافسة وحرص بين طلاب وطالبات الجامعة على الفوز بجوائزها وهذا ما شهدت هذه النسخة من منافسة مميزة، وأشار : أنصح أبنائي وبناتي الفائزين وغير الفائزين أن يتحلوا بالقرآن في خلقهم وعملهم والتأدب بآدابه.

فيما سلم معالي مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري في ختام الحفل الجوائز للفائزين ودروع التكريم للكليات والعمادات والإدارات المشاركة في تنظيم وإعداد هذه المسابقة.

يجدر بالذكر أن المسابقة شهدت مشاركة مميزة لأكثر من 200 طالب وطالبة من 14 كلية تابعة لجامعة شقراء تنافسوا خلالها في محاور المسابقة على النحو التالي : القرآن الكريم 5 فروع ( حفظ القرآن الكريم كاملاً ، حفظ 20 جزء ، 15 جزء ، 10 أجزاء ، 5 أجزاء ) والسنة النبوية 3 فروع حفظ ( 40 حديث ، 30 حديث ، 20 حديث).