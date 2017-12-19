المباني المدرسية المتعثرة والتجهيزات المدرسية تسيطران على زيارة مدير تعليم حائل لمدارس محافظة الشنان

استحوذت الحلول للمباني المدرسية المتعثرة والتجهيزات المدرسية على زيارة الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل على مدارس التعليم العام التابعة لمكتب التعليم في محافظة الشنان شرقي حائل اليوم الثلاثاء.

وحضر الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل برنامج الاصطفاف الصباحي في ثانوية رك قبل ان يقف ميدانيا برفقته الأستاذ عبدالرحمن الشهيل المستشار التعليمي في مكتب المدير العام والأستاذ عيد الدهمي مدير مكتب التعليم في محافظة الشنان والأستاذ خالد الظاهر مدير إدارة خدمات الطلاب والأستاذ فهد راشد التميمي مدير إدارة المباني والأستاذ محمد العنزي مدير إدارة التجهيزات المدرسية والأستاذ مشعل القرين مدير إدارة الامن والسلامة والأستاذ عارف الحربي مدير إدارة التدريب والأستاذ عبدالله السعدي مدير إدارة التخطيط المدرسي والأستاذ إبراهيم الجنيدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام على سير العملية التعليمية في مدارس ابتدائية عمار بن ياسر ومدرسة سبيعة الابتدائية ومدرسة ابتدائية القادسية ومتوسطة جابر بن عبدالله بالنعي والوقوف على مبنى مدرسة الجحفة الابتدائية المتعثر ومتوسطة وثانوية الجحفة وابتدائية إبي ذر الغفاري بطابة وثانوية الشنان وابتدائية ومتوسطة تحفيظ القران الكريم بالشنان ومتوسطة وثانوية الشنان للبنات.

وعقد مدير عام التعليم بمنطقة حائل في نهاية جولته التفقدية على المدارس التابعة لمكتب التعليم في محافظة الشنان لقاءً موسعاً مع قادة المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الامور والأهالي بحضور نائب محافظ محافظة الشنان وأعضاء المجلس البلدي وتفاعل مديري الإدارات المعنية في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بالأجابة على كافة الاستفسارات والمطالب التي تم عرضها في اللقاء في حوار اتسم بالشفافية والمكاشفة حيال العقبات التي تعترض الحركة التعليمية في المدارس التابعة لمكتب التعليم في محافظة الشنان وكيفية معالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات.

و أوضح الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل ان الجولة التفقدية لمدارس محافظة الشنان هي من صميم العمل الميداني للوقوف على الواقع التعليمي في مدارس المحافظة وتلمس العقبات ومعالجتها لتحسين العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات وقال “الجميع مسئول امام الله ومؤتمنون بتوفير كافة سبل الدعم للزملاء والزميلات في المدارس لأداء رسالتهم التعليمية السامية.

لافتا ان الزيارة سيعقبها زيارات لكافة مكاتب التعليم في المنطقة خلال الفترة القادمة وأكد الدكتور الثويني ان خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يولون الخدمات التي تقدم للوطن والمواطن أهمية قصوى وما توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للوزراء والمسؤولين بالقيام بالزيارات الميدانية وتفقد أعمال الجهات والاستماع للمواطنين الا دليل على ضرورة الارتقاء بالجودة التي ينبغي ان تقدم في الميدان التعليمي ولارتقاء به وفقا لمتابعة وتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل لكافة برامج وفعاليات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ومتابعته الدائمة للواقع التعليمي.

وأشار إلى سعي الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل لتوفير كافة احتياجات المحافظة التعليمية في ظل دعم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى.

وثمن الدكتور الثويني الدور الذي يقدمه مكتب التعليم في محافظة الشنان بقيادة الأستاذ عيد الدهمي وزملاءه في المكتب وكافة القيادات المدرسية في مدارس المحافظة على ما شاهده من تميز في البيئة التعليمية وانضباط دراسي من قبل الطلاب.