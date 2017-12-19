 ولي العهد : تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة برعاية رئيس هيئة عمليات الحرس الوطني ختام بطولة الوسطى المؤهلة لبطولة شهداء الواجب ‏الجهات الأمنية تطمئن على الفنان ⁧‫عبدالله السدحان‬⁩ بعد سقوط شظايا من الصاروخ الباليستي في منزله بالرياض خادم الحرمين يستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالعراق ولي العهد : تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة موازنة 2018 .. أكبر موازنة في تاريخ المملكة عند 978 مليار ريال خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة أرامكو السعودية تنظم منتدى الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات وتوقع عددًا من المذكرات لدعم الكوادر الوطنية في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات المباني المدرسية المتعثرة والتجهيزات المدرسية تسيطران على زيارة مدير تعليم حائل لمدارس محافظة الشنان معالي مدير جامعة شقراء يرعى الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية هيئة الرياضة تدعم الاتفاق والوحدة بـ 8 ملايين ريال أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع اللجنة العليا للتوطين

ولي العهد : تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة

ولي العهد : تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

وقال سموه في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 هـ ( 2018 م ) : ” إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلا راسخا على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة”.

وأكد سموه أن ميزانيـة (2018م) التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية (2030) من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.

وأوضح سموه أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية القادمة حيث سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص خمسين مليار من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني والتي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من (1,1) تريليون ريال سعودي تقريباً في العام (2018م ) .

وأكد سموه أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في العام ( 2018م ) ـ البالغ ( 338 ) مليار ريال سعودي تقريباً ـ سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بمقدار ( 133 ) مليار وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الميزانية ( 205 ) مليارات ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.

وأفاد سمو ولي العهد أن إنفـاق صندوق الاستثمارات العامة للعام القادم سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأشار سموه إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيتم دعم توصيل سبعمائة ألف منزل بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين على الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة.

ونوه سموه بأن برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة ( 2030 ) بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث سيتم تمويل ما يقارب من ( 50 % ) من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئـات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا في القطاع الحكومي.

وقال سموه : ” إن هذه التطورات تعتبر دليلا ملموساً على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد على ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل”.

وأشاد سموه بما تحقق من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت ( 25 % ) مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق.

ونوه سموه إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من ( 8 %) من الناتج المحلي الإجمالي رغم الحجم الكبير والتوسعي للميزانية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>