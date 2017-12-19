 برعاية رئيس هيئة عمليات الحرس الوطني ختام بطولة الوسطى المؤهلة لبطولة شهداء الواجب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

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برعاية رئيس هيئة عمليات الحرس الوطني ختام بطولة الوسطى المؤهلة لبطولة شهداء الواجب

المناطق-الرياض

تحت رعاية رئيس هيئة العمليات بوزارة الحرس الوطني اقيم الحفل الختامي لبطولة المنطقة الوسطى المؤهلة لبطولة شهداء الواجب الثانية لعام 1439.

وقد حصل على درع البطولة “لواء الامن الخاص الاول” وحصل على المركز الاول في كرة القدم “سلاح الإشارة” والمركز الثاني “مدارس الحرس الوطني العسكرية”.

وصرح للمناطق مدير عام الشؤون الرياضية بالحرس الوطني ورئيس اللجنة ألمنظمه للبطولة العميد “محمد الحمالي” بان الرياضة عامل رئيسي بجدول التدريب لوحدات الحرس الوطني ونحرص دائما بعد التنسيق مع جميع المعنيين وبدعم من قيادات الحرس الوطني ان تعقد المنافسات الرياضيه بجميع الألعاب في وقتها المحدد.

وقال أنه بالسابق كان هناك أبطال بألعاب القوى والرماية يمثلون المنتخبات السعوديه ونسعى مستقبلا بان يكون هناك تنسيق أكثر مع هيئة الرياضه لإبراز المواهب بجميع الألعاب لكي يشاركوا بالمحافل الدوليه.

وذكر العميد الحمالي بان براعم التايكوندو والكاراتيه لهذا الموسم منافسين اقوياء  للنصر والهلال بالحصول على الدرع العام.

وشكر الحمالي جميع القاده بالوحدات المشاركه على تمكين منسوبيهم وحثهم على التدريب والمشاركه بفعاليه بدوري وحدات القطاع الأوسط بالحرس الوطني

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