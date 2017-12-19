مقاتلات التحالف تستهدف ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن

أستهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم بعدة غارات جوية مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت مصادر محلية في تصريح لموقع ” سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، أن طيران التحالف استهدف بغاراته آليات عسكرية للميليشيا في مواقع الحمه والمطراش والمتار، بمديرية القريشية أسفرت عن تدمير آليات الميليشيا علاوة على تكبدها خسائر في الأرواح.

وفي ذات السياق أستهدفت غارات مقاتلات التحالف العربي، اليوم ، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الشرية آل غنيم في محافظة البيضاء، كما استهدفت الغارات تعزيزات للميليشيا كانت متجهة إلى مديرية بيحان في محافظة شبوة اليمنية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.