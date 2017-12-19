 لجنة الانضباط توقف شراحيلي والزبيدي وآل عراف ثلاثة أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

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لجنة الانضباط توقف شراحيلي والزبيدي وآل عراف ثلاثة أشهر

لجنة الانضباط توقف شراحيلي والزبيدي وآل عراف ثلاثة أشهر
المناطق - الرياض

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم لاعبي النصر شايع شراحيلي والأهلي علي الزبيدي ثلاثة أشهر ، وعدم مشاركتهم في أي نشاط رياضي ، بعد مخالفتهم لقرار اللجنة المتمثل بدفع مبالغ مالية لوكلائهم خلال الفترة الزمنية المحدد .
وأوضحت اللجنة أن لاعب النصر شايع شراحيلي لم يسدد مبلغ 360 ألف ريال لمصلحة سلطان البلوي ، ويعد القرار قابل للاستئناف .
وألزمت اللجنة لاعب الأهلي علي الزبيدي بدفع 65 ألف ريال لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم ، ودفع مبلغ 1.2 مليون ريال لوكيل الأعمال أحمد المزيني خلال 14 يوماً، أو التعرض لعقوبة حسم 6 نقاط من رصيد الفريق ومن ثم منعه من التسجيل .
وحرمت اللجنة لاعب الوحدة عبدالله آل عراف من المشاركة في أي نشاط بكرة القدم لمدة 3 أشهر ، وإلزام النادي بتنفيذ القرار خلال 14 يومًا مع دفع غرامة (20,050) و(300,000) و(1,000) ، ورسوم التقاضي البالغ(5,000) ريال وفي حال عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط من رصيد الفريق والمنع من التسجيل .
وغرمت لجنة الانضباط مساعد مدرب الاتحاد كلارنس ويليام 20 ألف ريال لقيامه بالتدخين حول الملعب في مباراة الفريق مع الباطن .

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