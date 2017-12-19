 عمل الرياض يضبط “40” مخالفة لقرارات التوطين وتأنيث المحلات النسائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض يضبط “40” مخالفة لقرارات التوطين وتأنيث المحلات النسائية

عمل الرياض يضبط “40” مخالفة لقرارات التوطين وتأنيث المحلات النسائية
المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملة تفتيشية بالتعاون مع قوة الحملات الأمنية المشتركة ومفتشي مؤسسة التأمينات الاجتماعية استهدفت نشاط بيع الذهب والمستلزمات النسائية في حي منفوحة والبطحاء، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقراري التأنيث والتوطين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 مخالفة للتأنيث والتوطين، والقبض على 17 شخصا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، استكملت إجراءات ضبطهم من مفتشي العمل وفق النماذج المعتمدة لمثل هذه الحالات، وتم تسليمهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، كما تم إنذار 8 منشآت لم تسجل عقوداً لموظفيها.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل بالرياض الأستاذ أحمد المطوع، أن الحملات التفيشية على جميع الأنشطة بالمنطقة مستمرة بدون توقف للتأكد من مدى الالتزام بنظام العمل ، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق لائحة العقوبات في حق المخالفين والمنشآت التي يعملون بها.

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