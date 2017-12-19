 ضبط مصنع خمور بالتعاون بين الشرطة وهيئة الامر بالمعروف بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ضبط مصنع خمور بالتعاون بين الشرطة وهيئة الامر بالمعروف بالرياض

ضبط مصنع خمور بالتعاون بين الشرطة وهيئة الامر بالمعروف بالرياض
المناطق - الرياض
أسفر التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة؛ عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة، حيث وجد بداخله أدوات تصنيع الخمور، وكميات من الخمور تجاوزت ٤٠٠٠ لتر ما بين ما هو تحت التصنيع وما هو جاهز للترويج، جرى ضبطها وإتلافها.
وبين المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر أن أحد مراكز الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن موقع المصنع داخل نطاق عمله، وقام بإكمال ما يلزم بالتنسيق مع الشرطة.

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