ضبط مصنع خمور بالتعاون بين الشرطة وهيئة الامر بالمعروف بالرياض

أسفر التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة؛ عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور والمسكرات داخل أحد الأحياء بمدينة الرياض، تديره مجموعة من العمالة الوافدة، حيث وجد بداخله أدوات تصنيع الخمور، وكميات من الخمور تجاوزت ٤٠٠٠ لتر ما بين ما هو تحت التصنيع وما هو جاهز للترويج، جرى ضبطها وإتلافها.