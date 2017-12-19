100محامٍ​ ومختص يشاركون بملتقى الأحكام القضائية الأسرية بالدمام

شارك 100 مشارك ومشاركة من المحامين والمختصين و العاملين بمجال القضايا والتنمية الأسرية بحضور ملتقى “الأحكام القضائية الأسرية” الذي نظمه فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية الأحد الماضي وتختتم فعالياته مساء اليوم “الثلاثاء” بفندق شيراتون الدمام ، وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تهدف من خلال هذه الملتقيات إلى تنمية العاملين بمجال التنمية الأسرية والقضايا القانونية المتعلقة بها مما يسهم في تنمية قطاع الأسرة والطفل وحل المشكلات الأسرية وهو ما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمع ويحقق أهداف جمعية البر بالمنطقة الشرقية ورؤيتها نحو ريادة التنمية المجتمعية وأوضح العفيصان أن الملتقى يهدف لاطلاع المشارك على أنظمة الأحوال الشخصية المعمول بها في المملكة وتمكين المختصين المشاركين من تقديم رأي قانوني في حالات القضايا الأسرية التي ترد إليهم وإتاحة الفرصة لعقد شراكات في مجال قوانين ودراسات القضايا الأسرية

من جانب آخر أشار أحمد الدريويش مدير مركز التنمية الأسرية إلى أن الملتقى قدمه مجموعة من المختصين والعاملين بمجال الأحكام القضائية الأسرية على مدار 6 ورش في 3 أيام حيث افتتح فضيلة الشيخ عبد الباقي المبارك رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الورشة الأولى للملتقى بعنوان “حالات الانفصال” بينما قدم الورشة الثانية فضيلة الشيخ عيسى العتيبي القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام تحت عنوان “النفقة والحضانة” فيما تناولت الورش الأخرى موضوعات “صياغة العقود” و”الرجعة والإيلاء” و”العضل والعنف” و ” المالية بين الزوجين” ، مضيفا أن الملتقى أقيم تحت إشراف لجنة علمية مختصة ضمت فضيلة الشيخ عبد الباقي المبارك رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام والشيخ الدكتور عيسى العتيبي القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام والمحامي بدر الزعبي وفريقه المختص بالاستشارات القانونية

يذكر أن بر الشرقية وفرعها مركز التنمية الأسرية بالدمام من المقرر لها أن تكرم مساء اليوم “الثلاثاء” رعاة الملتقى والقضاة والمدربين والمختصين الذين قدموا الملتقى وأشرفوا عليه علميا.