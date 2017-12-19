مدير جامعة الملك خالد: في عهد سلمان.. يد الخير تبدع ويد الفساد تقطع

أعرب معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عن اعتزازه ومنسوبي الجامعة بما حققته المملكة العربية السعودية من منجزات متلاحقة في الثلاث سنوات الماضية من حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وهي المنجزات التي وجدت صداها الكبير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقال السلمي: إن المتتبع بعين البصيرة الموضوعية سيقر بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز رسخ بالتطبيق العملي لمبدأ العدل، وقيم الشفافية والمساءلة، وحولها من كونها قيما نظرية جميلة إلى ممارسة عملية طبقتها القيادة الحكيمة بعدل وحزم. مشيرا إلى أن ما يتخذه الملك سلمان من قرارات نوعية سيعود خيره قريبا على أبناء وبنات هذا الوطن، وعلى مستقبل أجيالنا القادمة؛ حيث تتجه بلادنا بحمد الله إلى التخلص من الأعباء المالية التي كانت تستنزف من خير هذه البلاد بغير وجه حق، مؤكدا معاليه أن من الأمور التي تبهج في عهده وفقه الله أن يد البناء تبدع، ويد الفساد تقطع، فالمشاريع الواعدة ستنجز، ورغبات ضعاف النفوس ستتوقف بعد أن رأت أن يد الحزم تطالهم واحدا تلو الآخر، في همة متواصلة يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعزم ونشاط الشباب الواعي المدرك …

واختتم مدير الجامعة تصريحه داعيا الله عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالصحة لمواصلة هذا النهج الرشيد ، وأن يوفق ولي عهده الأمين ، ويشد به عضد والده العظيم .