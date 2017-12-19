 اعتداء شبان على معلم بالفطيحة ..! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اعتداء شبان على معلم بالفطيحة ..! مدير جامعة الملك خالد: في عهد سلمان.. يد الخير تبدع ويد الفساد تقطع ذوي الإعاقة يبدعون في إحتفاء جامعة “المؤسس” بيومهم العالمي بمشاركة 22 جهة الأمير خالد الفيصل مركز الصفا النموذجي بجدة 100محامٍ​ ومختص يشاركون بملتقى الأحكام القضائية الأسرية بالدمام ضبط مصنع خمور بالتعاون بين الشرطة وهيئة الامر بالمعروف بالرياض عمل الرياض يضبط “40” مخالفة لقرارات التوطين وتأنيث المحلات النسائية لجنة الانضباط توقف شراحيلي والزبيدي وآل عراف ثلاثة أشهر لبنان .. كتلة المستقبل تُدين استهداف المملكة بصاروخ حوثي إيراني مقاتلات التحالف تستهدف ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن مجموعة السفراء المعتمدين لدى اليمن يدينون إطلاق المليشيا الحوثية لصاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض مصر تُدين بأشد العبارات استهداف الرياض بصاروخ باليستي من الأراضي اليمنية

اعتداء شبان على معلم بالفطيحة ..!

اعتداء شبان على معلم بالفطيحة ..!
المناطق - جازان

قام ثلاثة أشقاء أحد الطلاب بالاعتداء على معلم بمدرسة الفطيحة المتوسطة والثانوية بالضرب وسحبه من الفناء إلى باب المدخل  ، ما أدى لإصابة نقل علىإثرها إلى المستشفى صباح الثلاثاء.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا علي خواجي ؛ أستنكار هذا التصرف من قبل الاشخاص المعتدين على المعلم، وجرى مخاطبة الشرطة التي لا تزال تواصل بحثها عن المعتدين، وتم نقل المعلم الى المستشفى حيث تواجد مشرف التخطيط في المستشفى للاطمئنان على صحة المعلم، مشيرا الى ان صحته مستقرة ولله الحمد وقد غادر المستشفى”.⁩. ويجري حاليا متابعة القضية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>