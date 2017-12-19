اعتداء شبان على معلم بالفطيحة ..!

قام ثلاثة أشقاء أحد الطلاب بالاعتداء على معلم بمدرسة الفطيحة المتوسطة والثانوية بالضرب وسحبه من الفناء إلى باب المدخل ، ما أدى لإصابة نقل علىإثرها إلى المستشفى صباح الثلاثاء.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم صبيا علي خواجي ؛ أستنكار هذا التصرف من قبل الاشخاص المعتدين على المعلم، وجرى مخاطبة الشرطة التي لا تزال تواصل بحثها عن المعتدين، وتم نقل المعلم الى المستشفى حيث تواجد مشرف التخطيط في المستشفى للاطمئنان على صحة المعلم، مشيرا الى ان صحته مستقرة ولله الحمد وقد غادر المستشفى”.⁩. ويجري حاليا متابعة القضية.