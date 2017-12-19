الشهري يجهز بدلاء إبراهيم والهاجري وخيبري قبل مواجهة النصر

واصل فريق الاتفاق عصر اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت اشراف المدرب سعد الشهري وذالك استعدادا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعمد الشهري إلى تجهيز المدافعين اللذين سيشركهما بدلا عن العراقي احمد ابراهيم والكويتي فهد الهاجري بعد التحاقهما بمنتخبي بلديهما للمشاركة في دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تستضيفها الكويت، إلى جانب المدافع علي الخيبري الذي سيغيب بعدما أوضحت الأشعة التي خضع تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية للفخذ.

وكان الشهري قد منح الفرصة لأكثر من لاعب لتعويض غياب اللاعبين من خلال التدريبات والمناورة والتي ركز فيها على الجوانب الدفاعية لتعويض الغيابات، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية المنوعة.

من جهة أخرى يعقد سعد الشهري والمهاجم محمد الكويكبي موتمرا صحفيا عصر غدٍ الاربعاء للحديث عن استعدادات الفريق لمباراة النصر