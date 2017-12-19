(الأتوح) يخطف كأس رجل الأعمال حسين المطيري من ميدان فروسية الخفجي و (عكرمي و قايد النخبة) إلى شوط بطل الميادين التمهيدي

أقام ميدان فروسية الخفجي حفله السابع عصر اليوم الثلاثاء على دعم كأس رجل الأعمال حسين بن علي المطيري، وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والشركات و رجال الأعمال ومحبين الفروسية من شخصيات في الوسط الفروسي وكانت حصيلة السباقات على النحو التالي:-

الشوط الأول :- كان مخصصاً للجياد التي لم تربح على أرض الميدان حيث يتنافسون على مسافة ١٤٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (تواج) للمالك طلال بن غلاب الميموني بقيادة الخيال محمد الفرماوي،

الشوط الثاني:- خصص للخيل العربية على مسافة ١٤٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (اس ان اس ناظم) للمالك حمد بن محمد المري بقيادة الخيال خالد الرويشد،

الشوط الثالث:- كان مفتوح الدرجات على مسافة ١٤٠٠ متر، وجاءت في المركز الأول الجواد (المفتي) للمالك خالد بن محمد الدوسري و قيادة الخيال خالد الرويشد،

الشوط الرابع:- على كأس دعم رجل الأعمال حسين بن عبدالله المطيري، وكان الشوط مفتوح الدرجات للأمهار من مواليد ٢٠١٥م وعلى مسافة ١٤٠٠ متر، وجاء في المركز الأول البطل (الأتوح) للمالك بدر غالي الشمري وقيادة الخيال نادر عبدالعزيز.

الشوط الخامس :- كان مخصص لمواليد ٢٠١٤ وعلى مسافة ٢٠٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (عكرمي) للمالك صالح بن حسن الزعبي وقيادة الخيال خالد الرويشد، وجاء في المركز الثاني (قايد النخبة) لأبناء شقران المطيري وقيادة الخيال علي الفرماوي.

وفي ختام السباق شكر مدير الميدان مفلح فلاح الشمري رجل الأعمال حسين بن علي المطيري على دعمه لميدان فروسية الخفجي ، ووجه شكره أيضا لجميع اللجان العامله في السباق ولعشاق ومحبي ميدان فروسية الخفجي.