“أعماق أنثى” للكاتبة ابتهال العتيبي يبهر الحضور

وقعت ابتهال العتيبي مدربة وكاتبة مهتمه بالوعي الذاتي والاتزان الداخلي كتابها الأول أعماق أنثى على هامش معرض جدة الدولي للكتاب وقد تحدثت للمناطق عن الكتاب بقولها الكتاب مزيج من أدب وفلسفة وتنمية ذاتية. كُتب لهدف ورسالة، كُتب لأجل كل أنثى تريد أن ترتقي بذاتها وتحيا حياة جميلة.

في هذا الكتاب ناقشت أفكار بطريقة بسيطة لتستوعبها الأنثى مهما كان وعيها لأني أرى أن العدو الأول للمرأة جهلها بذاتها.

وفي الجزء الثاني من الكتاب رسائل موجهه للأنثى من إناث ورجال من كافة أرجاء الوطن العربي اختاروا درب المعرفة ليرتقوا بأنفسهم ويطهروا أجسادهم ويسموا بأرواحهم.

كما تواجدت الكاتبة بالاحتفالية بيوم اللغة العربية الذي أقيم بالمكتبة العامة بالطائف وقد أهدت الكاتبة عدد من الحاضرات الكتاب الذي نال إعجاب الكثيرات وذكرن انها لامست كل أنثى بل أعطت رسائل تدرس لكل أنثى وقد زار ركن الكاتبة محافظ الطائف أثناء زيارته للمعرض المصاحب لاحتفالية بيوم اللغة العربية الذي وافق يوم أمس.

كما قدمت الكاتبة شكرها لكل من دعمها وشكر خاص لصحيفة وجوال المناطق .