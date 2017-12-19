 سفارة المملكة في مصر: لا علاقة لنا بـ “ملاك يوسف” ولا ندعمها بأي شكل من الأشكال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سفارة المملكة في مصر: لا علاقة لنا بـ “ملاك يوسف” ولا ندعمها بأي شكل من الأشكال

سفارة المملكة في مصر: لا علاقة لنا بـ “ملاك يوسف” ولا ندعمها بأي شكل من الأشكال
المناطق - الرياض

أصدر المكتب الإعلامي للسفارة السعودية في مصر، اليوم الثلاثاء، بيانا نفى فيه أية علاقة لها بمسابقات ملكات الجمال أو ما شابه.

وجاء البيان ردا على استفسارات حول مدى صحة تصريحات إحدى المشاركات في مسابقة ملكة جمال العرب، ملاك يوسف، وقولها إنها تتلقى تأييدا من قبل السفارة السعودية.

وأكدت السفارة أنه “ليس لديها أي علم بمثل هذه المناسبات، ولا تشارك فيها أو تدعمها بأي شكل من الأشكال”.

وكانت ملاك يوسف شاركت في مسابقة جمال العرب وأعلنت انسحابها قبل بدء المسابقة بعدة ساعات.

ونشرت مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”، بعد انسحابها، تجيب فيه عن تساؤلات بشأن قرارها، حيث قالت إنها تتلقى “دعما قويا من السفير السعودي في القاهرة”، أحمد القطان.

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