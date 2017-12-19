 بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك محافظ أملج يدشن مهرجان أملج الثقافي الفني الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك محافظ أملج يدشن مهرجان أملج الثقافي الفني الأول

بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك محافظ أملج يدشن مهرجان أملج الثقافي الفني الأول
المناطق - فايز السميري
يدشن محافظ املج رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة زياد بن عبدالمحسن البازعي بحضور مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي بعد غد الخميس فعاليات مهرجان أملج الثقافي الفني الاول الذي تقيمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة املج بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك تحت عنوان مبدعون في تبوك وذلك بمقر مسرح الكلية الجامعية والقلعة التاريخية باملج
وأوضح المتحدث الرسمي للجنة التنمية السياحية مسعود الفايدي أن فعاليات المهرجان تستمر على مدى يومين، حيث سيتم استضافة وتكريم عدد من مبدعي تبوك في الشعر والفن التشكيلي والرواية والتصوير الفوتوغرافي، كما سيتم عرض المسرحية الوطنية الكوميدية “لحمة وطن” من بطولة الفنان والمخرج المسرحي خالد الحربي، بحضور عدد من الضيوف الذين تم دعوتهم لحضور المهرجان من خارج المحافظة من الإعلاميين والمثقفين .
وأضاف الفايدي ” إن فعاليات اليوم الثاني تتكون من مسيرة لقافلة أملج السياحية وافتتاح معرض فنانيي المحافظة في القلعة التاريخية وزيارة المتاحف وعدد من الفعاليات المصاحبة،
من جانبه أكد مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد العنزي حرص الجمعية على تفعيل الجانب الثقافي والفني في محافظات منطقة تبوك مشيرا الى أن محافظة أملج تتميز بالتعدد الثقافي وتزخر بالعديد من الفنون التي سيتم إبرازها والاهتمام بها من خلال لجنة الثقافة والفنون بمحافظة أملج برئاسة الزميل محمد السناني وزملائه المثقفين والفنانين منوها بحرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك على تشجيع ودعم المواهب وابراز ما تزخر به المنطقة ومحافظاتها من تراث ثقافي وفني كبير مقدما شكره وتقديره لمحافظ املج زياد البازعي على دعمه واهتمامه لكل ما يخدم العمل الثقافي والفني بالمحافظة.

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