رابطة العالم الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على الرياض

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي المحاولة اليائسة التي قامت بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اليمن بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة الرياض، الذي تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي دون أي أضرار.

وأوضحت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها اليوم أن هذا الاستهداف الإجرامي يكشف حجمَ الضلال والتيه الذي تَوَرَّطَتْ فيه هذه العصابة الانقلابية وأعوانها، موضحة أن هذا العدوان البائس يكشف مستوى محاولات النظام الإيراني التدخل في المنطقة بممارسات عبثه الطائفي.

وبينت الرابطة أن هذه المحاولة اليائسة تأتي في سياق مسلسل تهور هذه الفئة المُخْتَطَفَة إثر هزائمها المتتالية، وأن هذا الانحدارَ الإجراميَّ مؤذن له بالزوال والاجتثاث لينعم اليمن ـ بإذن الله ـ بسلمه وأمنه والتغلب على خَوَنَةِ شرعيته وتاريخه.

وأشادت رابطة العالم الإسلامي بموقف الحكومات والمنظمات الدولية التي استنكرت وأدانت ما تقوم به مليشيا الحوثي بإطلاق صواريخها العشوائية العبثية.

وبينت الرابطة أنها على ثقة ويقين تام بأن المملكة العربية السعودية قادرة على ردع هذا العبث الإجرامي ودحر شره.