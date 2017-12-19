 ‫الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل الرياض قبل قليل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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‫الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل الرياض قبل قليل

‫الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل الرياض قبل قليل
المناطق _ واس

وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم.
وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير , وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي.

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