‫الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل الرياض قبل قليل

وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال فخامته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير , وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي.