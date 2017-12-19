 الأزهر يدين إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على العاصمة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأزهر يدين إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على العاصمة الرياض

الأزهر يدين إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على العاصمة الرياض
المناطق _ واس

دان الأزهر بشدة إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه الرياض، والذي نجحت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراضه وتدميره.
وأكد الأزهر في بيان له اليوم، رفضه التام لتلك المحاولة الفاشلة والعشوائية التي استهدفت المناطق المدنية الآمنة في المملكة العربية السعودية، ما يتعارض مع كل المبادئ والأعراف والشرائع الدينية.
وجدد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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