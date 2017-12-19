الأزهر يدين إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على العاصمة الرياض

دان الأزهر بشدة إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا من اليمن باتجاه الرياض، والذي نجحت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراضه وتدميره.

وأكد الأزهر في بيان له اليوم، رفضه التام لتلك المحاولة الفاشلة والعشوائية التي استهدفت المناطق المدنية الآمنة في المملكة العربية السعودية، ما يتعارض مع كل المبادئ والأعراف والشرائع الدينية.

وجدد الأزهر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.