إيطاليا تدين إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا بإتجاه الرياض

أدانت إيطاليا إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في اليمن صاروخًا باليستيًا استهدف مدينة الرياض، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي .

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في بيان اليوم : إن هذا العمل الإرهابي يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين ويقوض احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي وشامل للأزمة.