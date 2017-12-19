أمير منطقة الباحة يهنئ القيادة بصدور الميزانية العامة للدولة وينوه بما حملته من مضامين

‏رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ونوه سموه في تصريح بهذه المناسبة ، بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أثناء إعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2018 التي تعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة ، وما جاء فيها من مضامين هامة نحو الاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير لكل مناطق المملكة دون استثناء وزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه وإهتمامه – حفظه الله – بالمواطنين والمواطنات لينعموا بالراحة والرفاهية والمزيد من الخدمات ، بالإضافة إلى إطلاق جملة من البرامج لتحقيق أهداف وخطط رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، التي تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة والتي واكبها هيكلة عدد من أجهزة الدولة .

وقال سمو أمير الباحة: ” أن هذه الميزانية التاريخية بداية لتحقيق نجاح رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي أتت لتؤكد مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والتوسع في حجم الإنفاق في ظل الظروف التي تمر بها أسعار النفط وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي”.

وثمن سمو أمير الباحة الدعم اللا محدود من لدن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، للعمل نحو تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ورسم الأهداف المستقبلية والمستمرة لدعم وتعزيز رفاهية أبناء هذا الوطن الغالي من خلال التوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة وتخفيف الاعباء عليهم وتجاوزالتحديات ، وتعزيزها بالقرارات والمبادرات التنموية الجديدة والفعالة ، والتي تساعد الدولة على التقدم وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة ، إلى جانب ما يمثله القطاع الخاص من أهمية في التنمية الاقتصادية وما له دور كبير في المشاركة في ظل الدعم والتحفيز المستمر من الدولة للقطاع الخاص .

وفي ختام تصريحه سأل سمو الأمير حسام بن سعود المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ، وان يديم على مملكتنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار .