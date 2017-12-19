جامعة جازان تستضيف المعلمي وعلاقي الخميس المقبل

ضمن برامج جامعة جازان التي تستهدف إثراء تجارب طلابها وخبراتهم، تستضيف الجامعة الخميس المقبل معالي السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ومعالي الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء سابقا، للحديث عن تجاربهم وخبراتهم في لقاء يجمعهم بطلاب الجامعة على مسرح عمادة السنة التحضيرية.

وأعرب مدير الجامعة معالي الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن سعادته باستضافة الجامعة لأسماء خدمت وطنها بإخلاص وتفان وماتزال، كما رحب بضيوف الجامعة من أصحاب المعالي والسعادة، مؤكدا أن الجامعة التي تحتضن أكثر من 60 ألف طالب وطالبة تعمل تطوير قنوات التواصل مع رجالات الوطن بهدف إثراء مدارك طلابها بجهود وإنجازات الوطن وإسهامات أبنائه الذين يعملون لرفعته على أكثر من صعيد.

وأكد القحطاني أن رؤية الجامعة واضحة تجاه بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم المواطنة وبث روح المسؤولية بإطلاعهم على التجارب المختلفة لقيادات الوطن ورجالاته، عبر تنفيذ العديد من البرامج المختلفة.