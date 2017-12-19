شظية من الباليستي سقطت على منزل عبدالله السدحان

استقبل الممثل الكوميدي السعودي، عبدالله السدحان، شظايا الصاروخ «الباليستي» الذي أطلقته الميليشيات الحوثية، وسقطت شظية منه على جزء من منزله بحي السويدي بالرياض، دون أن تسجل أي أضرار تذكر. وأبدى السدحان، وهو يتحدث لـ«عكاظ» عن الأضرار التي لحقت بمنزله، حالة من السخرية على محاولات الحوثيين، وروى سقوط شظايا الصاروخ على منزله قائلا: «سمعنا صوت دوي انفجار كبير لحقه صوت في طرف حوش المنزل، وعند معاينتنا المنزل وجدنا جزءا من شظايا الصاروخ سقطت على بيت الشعر في المحلق الجانبي للمنزل».