 الأمير محمد بن عبدالعزير : تعيش المملكة مرحلة تحوّل مهمة في تاريخها تسهم في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن عبدالعزير : تعيش المملكة مرحلة تحوّل مهمة في تاريخها تسهم في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030

الأمير محمد بن عبدالعزير : تعيش المملكة مرحلة تحوّل مهمة في تاريخها تسهم في تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030
المناطق _ امل بهكلي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أن المملكة العربية السعودية تعيش مرحلة جديدة ومنعطف هام من التحول
الوطني نحو تحقيق رؤية الوطن الطموحة وفق برامج واهداف واضحة ..
 ورفع سمو نائب أمير جازان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بما حملته ميزانية العام المالي الحالي 1439/1440هـ من أرقام ومؤشرات تثبت بما لا يدع مجال للشك في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي .
وأوضح سموه في تصريح بمناسبة صدور الميزانية أنها جاءت لتأكد نجاح المملكة في مرحلة تحوّل مهمة في تاريخها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق أهداف “رؤية المملكة 2030” وبرامجها التنفيذية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.
وأضاف سمو نائب أمير منطقة جازان أن ميزانية العام الحالي جاءت لتعلن للجميع مواصلة وحرص الحكومة الرشيدة على المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي والسعي للتقليل من الاعتماد على النفط ليصبح اعتماد الميزانية الحالية على القطاع الغير نفطي بنسبة 50% ، والسعي لخفض العجر وزيارة الإنفاق بنسبة تزيد بنسبة 13,3% عن العام الماضي ، وتوفير الفرص الوظيفية وتنفيذ المشروعات التنموية الشاملة والمتوازنة بما يخدم المواطن في مختلف مناطق وطننا العزيز، مؤكدا أن المواطن سيلمس نتائج ميزانية هذا العام مع خلال المشروعات والاستثمارات التي تضمنتها الميزانية ،التي ستوجه لخدمة المواطن وتنمية الوطن العزيز بتوجيه ودعم ورعاية من القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر الراحة والرفاهية ورغد العيش للمواطن ، سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

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