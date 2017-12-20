دراسة : مساعدة الآخرين تحقق السعادة والراحة النفسية

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون أميركيون بجامعة ‘بافالو’، أن تحلي الإنسان بصفة الكرم ومساعدة الأصدقاء والأقارب والجيران يحمي صحته من التعرض للأمراض المزمنة وبالتالي يساهم في طول العمر.

وبينت الدراسة أن فوائد الكرم تتجاوز الشعور بالرضا والسعادة، حيث أن تقديم المساعدة المادية للآخرين تنعكس آثارها على حماية صحة الإنسان والمساهمة في طول العمر، كما كشفت أن الأفراد الذين ساعدوا آخرين خلال العام الماضي عند تعرضهم لمواقف عصيبة، كانوا أقل عرضة للوفاة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

استمرت الدراسة على مدار 5 سنوات، وأجريت على عينة تتكون من 846 شخصاً، وذكر المشاركون أن الوقت الذي قضوه في مساعدة الأصدقاء والجيران أو الأقارب الذين لا يعيشون معهم في العام الماضي، جاء من خلال توفير وسائل المواصلات وإدارة المهمات والقيام بالتسوق، وأداء بعض الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال وغيرها من المهام الأخرى.

• تأثير إيجابي على الصحة النفسية:

قال الباحثون إن هذه الدراسة تساهم بشكل كبير في فهمنا لكيفية تقديم المساعدة للآخرين وانعكاس الفوائد الصحية الجمة على الشخص الكريم عبر دفع آثار الإجهاد السلبية بعيداً.

وأكد الباحثون أنهم قد و ضعوا في الاعتبار بعض المتغيرات المحتملة مثل العلاقة بين الصحة والأداء والسلوك والصحة النفسية وسمات الشخصية والمشاركة الاجتماعية وتلقي الدعم الاجتماعي.

وقد خَلُصَ الباحثون إلى أن قيمة مساعدة الآخرين على وجه التحديد ذات علاقة وطيدة بانخفاض نسبة الوفيات لأنها تعتبر مخزناً لتعويض السلبيات التي تنتج عن التوتر والضغط النفسي وبذلك تقاوم مخاطر الموت وتقلل نسبة الوفيات في المجتمع.