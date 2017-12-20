شاهد ..لماذا يجب علينا شرب عصير الجزر دائماً؟

أظهرت دراسات عديدة عن فوائد شرب عصير الجزر بانتظام بانه يحمي من 3 أنواع من السرطان تصيب الدم (اللوكيميا)، والمعدة، والثدي، وتوفر تركيبة الجزر وقاية وعلاجاً لمرض الانسداد الرئوي المزمن.يحتوي كوب عصير الجزر على 94 سعرة حرارية، و2.24 غرام من البروتين، و0.35 غرام من الدهون، و21.9 غراماً من الكربوهيدرات.

وإذا تم عصر الجزر بطريقة لا تحافظ على الألياف سيحتوي الكوب على 1.9 غرام من الألياف و9 غرامات من السكر، وفق “24ae”.

أما إذا تم استخدام العصارة التي تحافظ على الألياف فسيحتوي الكوب على 4 غرامات من الألياف و6 غرامات من السكر، وتلعب الألياف دوراً هاماً في تحسين الهضم.

ويوفر كوب عصير الجزر 689 ملغ من البوتاسيوم، و20 ملغ من فيتامين “سي”، و0.217 ملغ من الثيامين، و0.512 من فيتامين “ب6″، و2.25 ميكروغرام من فيتامين “أ”، و36 ميكروغرام من فيتامين “ك”.