 شاهد ..لماذا يجب علينا شرب عصير الجزر دائماً؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 20 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد ..لماذا يجب علينا شرب عصير الجزر دائماً؟

شاهد ..لماذا يجب علينا شرب عصير الجزر دائماً؟
المناطق _ الرياض

أظهرت دراسات عديدة عن فوائد شرب عصير الجزر بانتظام بانه يحمي من 3 أنواع من السرطان تصيب الدم (اللوكيميا)، والمعدة، والثدي، وتوفر تركيبة الجزر وقاية وعلاجاً لمرض الانسداد الرئوي المزمن.يحتوي كوب عصير الجزر على 94 سعرة حرارية، و2.24 غرام من البروتين، و0.35 غرام من الدهون، و21.9 غراماً من الكربوهيدرات.
وإذا تم عصر الجزر بطريقة لا تحافظ على الألياف سيحتوي الكوب على 1.9 غرام من الألياف و9 غرامات من السكر، وفق “24ae”.
أما إذا تم استخدام العصارة التي تحافظ على الألياف فسيحتوي الكوب على 4 غرامات من الألياف و6 غرامات من السكر، وتلعب الألياف دوراً هاماً في تحسين الهضم.
ويوفر كوب عصير الجزر 689 ملغ من البوتاسيوم، و20 ملغ من فيتامين “سي”، و0.217 ملغ من الثيامين، و0.512 من فيتامين “ب6″، و2.25 ميكروغرام من فيتامين “أ”، و36 ميكروغرام من فيتامين “ك”.

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